Атлетико Минейро - Баия

|32 тур
|3 декабря, пятница
|00:00
|Баия
|2:3
|Атлетико Минейро
|13 тур
|25 июля, воскресенье
|17:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Баия
|32 тур
|3 декабря, пятница
|00:00
|Баия
|2:3
|Атлетико Минейро
|13 тур
|25 июля, воскресенье
|17:00
|Атлетико Минейро
|3:0
|Баия
|36 тур
|14 февраля, воскресенье
|01:00
|Атлетико Минейро
|1:1
|Баия
|17 тур
|20 октября, вторник
|02:00
|Баия
|3:1
|Атлетико Минейро
|35 тур
|28 ноября, четверг
|03:00
|Баия
|1:1
|Атлетико Минейро
|16 тур
|24 августа, суббота
|17:00
|Атлетико Минейро
|0:1
|Баия
|35 тур
|18 ноября, воскресенье
|02:00
|Атлетико Минейро
|1:0
|Баия
|16 тур
|31 июля, вторник
|02:00
|Баия
|2:2
|Атлетико Минейро
|34 тур
|12 ноября, воскресенье
|23:00
|Баия
|2:2
|Атлетико Минейро
|15 тур
|20 июля, четверг
|03:45
|Атлетико Минейро
|0:2
|Баия
|30 тур
|22 октября, среда
|03:50
|Баия
|1:1
|Атлетико Минейро
|11 тур
|20 июля, воскресенье
|01:30
|Атлетико Минейро
|1:1
|Баия
|33 тур
|10 ноября, воскресенье
|01:30
|Баия
|0:0
|Атлетико Минейро
|14 тур
|15 августа, четверг
|00:00
|Атлетико Минейро
|2:0
|Баия
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0