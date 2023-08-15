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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Крузейро
Палмейрас - Крузейро: обзор матча 15 августа 2023
Палмейрас
15.08.2023, вторник, 01:00
Бразилия. Серия А, 19 тур
1 : 0
Завершен
Крузейро
90+6'
Х. Мануэль Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Крузейро
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
90'
+7
ГОЛ! 1:0!
Х. Мануэль Лопес
Пас отдал
Р. Вейга
90'
+6
90'
+5
Желтая карточка
Г. Паласиос
Желтая карточка
Вандерлан
90'
84'
Замена
К. Бруно
️️️️
Марлон
81'
Желтая карточка
Жилберто
Замена
Х. Мануэль Лопес
️️️️
З. Рафаэль
81'
67'
Замена
Жилберто
️️️️
R. Elias
67'
Замена
Б. Родригес
️️️️
А. Гомес
Замена
Б. Лопес
️️️️
Д. Джон
65'
64'
Желтая карточка
М. Хусса
Замена
Эндрик
️️️️
Рони
64'
Замена
Л. Гилерме
️️️️
Артур
64'
46'
Замена
Г. Паласиос
️️️️
Вилльям
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
45'
+3
Желтая карточка
Г. Гомес
35'
7'
Замена
Ф. Машадо
️️️️
М. Витал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Крузейро
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Марлон
ЛЗ
77
Нерис
ЦЗ
4
Лусиано Кастан
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
21
Уэсли
ЛВ
5
Матеус Хусса
ОП
16
Лукас Силва
ОП
10
Матеус Витал
АП
9
Rafael Elias
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Палмейрас
30
Kaique
ВР
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Крузейро
98
Андерсон Пайшао
ВР
16
Кайки Бруно
ЦЗ
43
Жоао Марсело
ЦЗ
13
Гелибельтон Паласиос
ПЗ
9
Бруно Родригес
ЛВ
36
Филипе Машадо
ОП
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Никао
АП
9
Жилберто
ЦФ
5
Фернандо Энрике
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
4-2-3-1
14
Ломба
12
Вандерлан
26
Серкейра
15
Гомес
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
14
Джон Джон
37
Артур
23
Вейга
4-2-3-1
1
Кабрал
12
Вилльям
77
Нерис
4
Кастан
23
Марлон
5
Хусса
16
Силва
11
Гомес
10
Витал
21
Уэсли
9
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
14
Джон Джон
77
Лопес
77
Лопес
14
Джон Джон
37
Артур
31
Гилерме
31
Гилерме
37
Артур
33
Рони
9
Эндрик
9
Эндрик
33
Рони
93
Зе Рафаэль
42
Лопес
42
Лопес
93
Зе Рафаэль
23
Марлон
16
Бруно
16
Бруно
23
Марлон
12
Вилльям
13
Паласиос
13
Паласиос
12
Вилльям
10
Витал
36
Машадо
36
Машадо
10
Витал
11
Гомес
9
Родригес
9
Родригес
11
Гомес
9
9
Жилберто
9
Жилберто
9
Остались в запасе
Палмейрас
Крузейро
30
Kaique
ВР
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Остались в запасе
30
Kaique
ВР
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
11
Кевин
ЦФ
Остались в запасе
98
Андерсон Пайшао
ВР
43
Жоао Марсело
ЦЗ
7
Paulo Vitor
ЦП
11
Никао
АП
5
Фернандо Энрике
ЦФ
33
Stênio
ЦФ
16
Роберт
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Педру «Пепа» да Кошта
Статистика матча Палмейрас - Крузейро
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Крузейро
Бразилия. Серия А, 37 тур
Флуминенсе
- : -
28.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Шапекоэнсе
1 : 2
22.11.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Крузейро
1 : 0
24.10.2026
Ремо
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Палмейрас
Крузейро
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
Серия A: шансы «Шапекоэнсе» и «Крузейро» на победу в матче 36-го тура
21 ноября
Серия A: шансы «Палмейраса» и «Фламенго» на победу в матче 36-го тура
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18 ноября
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5 ноября
«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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