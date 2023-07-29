Атлетико Паранаэнсе - Крузейро

|31 тур
|7 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Крузейро
|12 тур
|28 июля, воскресенье
|01:00
|Крузейро
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|31 тур
|7 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|Крузейро
|12 тур
|28 июля, воскресенье
|01:00
|Крузейро
|0:2
|Атлетико Паранаэнсе
|33 тур
|11 ноября, воскресенье
|00:01
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Крузейро
|14 тур
|23 июля, понедельник
|01:00
|Крузейро
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|32 тур
|5 ноября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|13 тур
|13 июля, четверг
|03:45
|Атлетико Паранаэнсе
|0:2
|Крузейро
|33 тур
|29 октября, суббота
|21:30
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Крузейро
|14 тур
|12 июля, вторник
|02:00
|Крузейро
|0:3
|Атлетико Паранаэнсе
|30 тур
|15 октября, четверг
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Крузейро
|11 тур
|5 июля, воскресенье
|03:00
|Крузейро
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|22 тур
|18 сентября, четверг
|02:30
|Крузейро
|2:0
|Атлетико Паранаэнсе
|3 тур
|4 мая, воскресенье
|01:30
|Атлетико Паранаэнсе
|2:3
|Крузейро
|21 тур
|15 сентября, воскресенье
|01:30
|Крузейро
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|2 тур
|29 мая, среда
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:2
|Крузейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0