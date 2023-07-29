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Сан-Паулу - Баия

29.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 17 тур Сан-Паулу - Баия
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
30 тур
8 ноября, понедельник 00:15 Баия 1:0 Сан-Паулу
11 тур
11 июля, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 1:0 Баия
Бразилия. Серия А 2020
23 тур
29 ноября, воскресенье 01:00 Баия 1:3 Сан-Паулу
4 тур
21 августа, пятница 02:00 Сан-Паулу 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2019
24 тур
10 октября, четверг 00:00 Баия 0:0 Сан-Паулу
5 тур
19 мая, воскресенье 17:00 Сан-Паулу 0:0 Баия
Бразилия. Серия А 2018
24 тур
9 сентября, воскресенье 01:00 Сан-Паулу 1:0 Баия
5 тур
13 мая, воскресенье 22:00 Баия 2:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2017
38 тур
3 декабря, воскресенье 22:00 Сан-Паулу 1:1 Баия
19 тур
6 августа, воскресенье 22:00 Баия 2:1 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2014
29 тур
19 октября, воскресенье 01:30 Сан-Паулу 2:1 Баия
10 тур
17 июля, четверг 05:00 Баия 0:2 Сан-Паулу
Бразилия. Серия А 2013
30 тур
20 октября, воскресенье 22:00 Баия 0:1 Сан-Паулу
11 тур
11 июля, четверг 00:00 Сан-Паулу 1:2 Баия
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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