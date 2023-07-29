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Ботафого - Коритиба

29.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 17 тур Ботафого - Коритиба
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
27 тур
18 сентября, воскресенье 01:00 Ботафого 2:0 Коритиба
8 тур
29 мая, воскресенье 22:00 Коритиба 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2020
26 тур
20 декабря, воскресенье 03:00 Коритиба 1:2 Ботафого
7 тур
3 сентября, четверг 02:30 Ботафого 0:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2017
25 тур
24 сентября, воскресенье 22:00 Коритиба 2:3 Ботафого
6 тур
11 июня, воскресенье 17:00 Ботафого 2:2 Коритиба
Бразилия. Серия А 2016
33 тур
29 октября, суббота 23:30 Ботафого 0:0 Коритиба
14 тур
9 июля, суббота 22:30 Коритиба 0:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2014
30 тур
23 октября, четверг 03:00 Коритиба 2:0 Ботафого
11 тур
20 июля, воскресенье 04:00 Ботафого 1:0 Коритиба
Бразилия. Серия А 2013
37 тур
1 декабря, воскресенье 23:00 Коритиба 2:1 Ботафого
18 тур
6 сентября, пятница 02:30 Ботафого 3:1 Коритиба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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