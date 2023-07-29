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Флуминенсе - Сантос

29.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 17 тур Флуминенсе - Сантос
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
20 тур
2 августа, вторник 02:00 Сантос 2:2 Флуминенсе
1 тур
9 апреля, суббота 22:30 Флуминенсе 0:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2021
23 тур
28 октября, четверг 01:00 Сантос 2:0 Флуминенсе
4 тур
18 июня, пятница 01:00 Флуминенсе 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2020
37 тур
22 февраля, понедельник 00:15 Сантос 1:1 Флуминенсе
18 тур
25 октября, воскресенье 22:00 Флуминенсе 3:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2019
21 тур
27 сентября, пятница 02:00 Флуминенсе 1:1 Сантос
2 тур
3 мая, пятница 01:15 Сантос 2:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2018
31 тур
27 октября, суббота 22:30 Сантос 3:0 Флуминенсе
12 тур
14 июня, четверг 01:00 Флуминенсе 0:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2017
20 тур
15 августа, вторник 02:00 Сантос 0:0 Флуминенсе
1 тур
14 мая, воскресенье 17:00 Флуминенсе 3:2 Сантос
Бразилия. Серия А 2016
29 тур
6 октября, четверг 03:00 Сантос 2:1 Флуминенсе
10 тур
23 июня, четверг 03:45 Флуминенсе 2:4 Сантос
Бразилия. Серия А 2015
29 тур
4 октября, воскресенье 22:00 Сантос 3:1 Флуминенсе
10 тур
3 июля, пятница 03:00 Флуминенсе 2:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2014
30 тур
23 октября, четверг 04:00 Сантос 0:1 Флуминенсе
11 тур
21 июля, понедельник 01:30 Флуминенсе 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2013
36 тур
24 ноября, воскресенье 23:00 Сантос 1:0 Флуминенсе
17 тур
1 сентября, воскресенье 04:00 Флуминенсе 0:2 Сантос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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