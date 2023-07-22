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Баия - Коринтианс

22.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 16 тур Баия - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
24 тур
6 октября, среда 03:30 Коринтианс 3:1 Баия
5 тур
20 июня, воскресенье 22:00 Баия 0:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2020
30 тур
29 января, пятница 01:00 Баия 2:1 Коринтианс
11 тур
17 сентября, четверг 03:30 Коринтианс 3:2 Баия
Бразилия. Серия А 2019
20 тур
22 сентября, воскресенье 01:00 Коринтианс 2:1 Баия
1 тур
28 апреля, воскресенье 22:00 Баия 3:2 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2018
31 тур
28 октября, воскресенье 01:00 Коринтианс 2:1 Баия
12 тур
14 июня, четверг 03:45 Баия 1:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2017
28 тур
16 октября, понедельник 00:01 Баия 2:0 Коринтианс
9 тур
23 июня, пятница 01:30 Коринтианс 3:0 Баия
Бразилия. Серия А 2014
34 тур
16 ноября, воскресенье 22:00 Баия 1:2 Коринтианс
15 тур
17 августа, воскресенье 04:00 Коринтианс 1:1 Баия
Бразилия. Серия А 2013
25 тур
3 октября, четверг 04:50 Коринтианс 2:0 Баия
6 тур
7 июля, воскресенье 00:00 Баия 0:2 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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