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Сантос - Ботафого

22.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 16 тур Сантос - Ботафого
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
37 тур
11 ноября, пятница 02:00 Ботафого 3:0 Сантос
18 тур
21 июля, четверг 03:30 Сантос 2:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2020
30 тур
17 января, воскресенье 22:00 Сантос 2:1 Ботафого
11 тур
21 сентября, понедельник 00:15 Ботафого 0:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2019
30 тур
4 ноября, понедельник 01:00 Сантос 4:1 Ботафого
11 тур
21 июля, воскресенье 17:00 Ботафого 0:1 Сантос
Бразилия. Серия А 2018
36 тур
22 ноября, четверг 02:00 Сантос 1:1 Ботафого
17 тур
4 августа, суббота 22:00 Ботафого 0:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2017
24 тур
17 сентября, воскресенье 01:00 Ботафого 2:0 Сантос
5 тур
8 июня, четверг 03:00 Сантос 1:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2016
25 тур
15 сентября, четверг 01:30 Ботафого 0:1 Сантос
6 тур
5 июня, воскресенье 17:00 Сантос 3:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2014
37 тур
30 ноября, воскресенье 22:00 Сантос 2:0 Ботафого
18 тур
31 августа, воскресенье 23:00 Ботафого 1:0 Сантос
Бразилия. Серия А 2013
21 тур
16 сентября, понедельник 01:30 Сантос 1:2 Ботафого
2 тур
30 мая, четверг 00:00 Ботафого 2:1 Сантос
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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