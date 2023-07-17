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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Интернасьонал - Палмейрас
Интернасьонал - Палмейрас: обзор матча 17 июля 2023
Интернасьонал
17.07.2023, понедельник, 00:30
Бразилия. Серия А, 15 тур
0 : 0
Завершен
Палмейрас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Интернасьонал - Палмейрас
Замена
Габриэль
️️️️
Э. Валенсия
90'
+1
Замена
Л. Адриано
️️️️
Ромуло
89'
83'
Желтая карточка
Г. Гомес
Замена
Лукка
️️️️
Вандерсон
75'
71'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Р. Вейга
71'
Замена
Эндрик
️️️️
Х. Мануэль Лопес
66'
Замена
Р. Риос
️️️️
Г. Менино
Замена
Г. Кампаньяро
️️️️
Ч. Арангис
46'
Замена
Н. Эрнандес
️️️️
Г. Меркадо
46'
38'
Желтая карточка
Х. Мануэль Лопес
32'
Желтая карточка
Г. Менино
Желтая карточка
Витао
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интернасьонал
12
Джон
ВР
6
Рене
ЛЗ
44
Витао
ЦЗ
25
Габриэль Меркадо
ЦЗ
14
Фабрицио Бустос
ПЗ
14
Карлос де Пена
ЛВ
23
Ромуло
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
10
Алан Патрик
АП
13
Эннер Валенсия
ЦФ
94
Вандерсон
РФ
Главный тренер
Мано Менезес
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
26
Мурило Серкейра
ЦЗ
14
Маркос Роша
ПЗ
93
Зе Рафаэль
ЦП
25
Габриэль Менино
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
14
Джон Джон
АП
37
Артур
ПВ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
22
Николас Эрнандес
ЦЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
38
Жеан Диас
ЛВ
16
Лукас Рамос
ОП
15
Густаво Кампаньяро
ОП
6
Габриэль
ОП
6
Матеус Диас
ОП
26
Эстевао
АП
4
Луис Адриано
ЦФ
99
Лукка
ЦФ
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
5
Ричард Риос
ЦП
16
Жаилсон
ЦП
77
Брено Лопес
ПВ
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
4-2-2-2
12
Джон
6
Рене
44
Витао
25
Меркадо
14
Бустос
23
Ромуло
20
Арангис
14
де Пена
10
Патрик
13
Валенсия
94
Вандерсон
4-2-3-1
1
Вевертон
14
Роша
15
Гомес
26
Серкейра
22
Пикерес
93
Зе Рафаэль
25
Менино
37
Артур
14
Джон Джон
23
Вейга
42
Лопес
25
Меркадо
22
Эрнандес
22
Эрнандес
25
Меркадо
20
Арангис
15
Кампаньяро
15
Кампаньяро
20
Арангис
13
Валенсия
6
Габриэль
6
Габриэль
13
Валенсия
23
Ромуло
4
Адриано
4
Адриано
23
Ромуло
94
Вандерсон
99
Лукка
99
Лукка
94
Вандерсон
25
Менино
5
Риос
5
Риос
25
Менино
23
Вейга
77
Лопес
77
Лопес
23
Вейга
42
Лопес
9
Эндрик
9
Эндрик
42
Лопес
Остались в запасе
Интернасьонал
Палмейрас
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
16
Лукас Рамос
ОП
6
Матеус Диас
ОП
26
Эстевао
АП
38
Жеан Диас
ЛВ
Главный тренер
Мано Менезес
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
36
Тауан Лара
ЛЗ
3
Игор Гомес
ЦЗ
16
Лукас Рамос
ОП
6
Матеус Диас
ОП
26
Эстевао
АП
38
Жеан Диас
ЛВ
Остались в запасе
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
13
Луан
ЦЗ
5
Навес
ЦЗ
2
Гарсия
ПЗ
5
Фабиньо
ОП
16
Жаилсон
ЦП
31
Луис Гилерме
ЦФ
11
Кевин
ЦФ
Главный тренер
Мано Менезес
Главный тренер
Абель Феррейра
Статистика матча Интернасьонал - Палмейрас
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 37 тур
Интернасьонал
- : -
30.11.2026
Брагантино
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
2 : 5
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Информация о матче
Стадион:
Бейра-Рио
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