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Атлетико Минейро - Америка Минейро

01.07.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 13 тур Атлетико Минейро - Америка Минейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
24 тур
28 августа, воскресенье 22:00 Америка Минейро 1:1 Атлетико Минейро
5 тур
7 мая, суббота 22:30 Атлетико Минейро 1:2 Америка Минейро
Бразилия. Серия А 2021
30 тур
7 ноября, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро
11 тур
11 июля, воскресенье 01:00 Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2018
29 тур
15 октября, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 0:0 Америка Минейро
10 тур
8 июня, пятница 03:00 Америка Минейро 1:3 Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А 2016
30 тур
14 октября, пятница 01:30 Атлетико Минейро 3:0 Америка Минейро
11 тур
26 июня, воскресенье 17:00 Америка Минейро 0:1 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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