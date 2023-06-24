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Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс

24.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 12 тур Атлетико Паранаэнсе - Коринтианс
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
31 тур
9 октября, воскресенье 03:00 Коринтианс 2:1 Атлетико Паранаэнсе
12 тур
16 июня, четверг 03:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2021
36 тур
28 ноября, воскресенье 22:00 Коринтианс 1:0 Атлетико Паранаэнсе
17 тур
22 августа, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2020
35 тур
11 февраля, четверг 03:30 Коринтианс 3:3 Атлетико Паранаэнсе
16 тур
15 октября, четверг 03:30 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2019
24 тур
11 октября, пятница 01:15 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе
5 тур
19 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2018
36 тур
22 ноября, четверг 02:45 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс
17 тур
5 августа, воскресенье 03:00 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2017
33 тур
9 ноября, четверг 02:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Коринтианс
14 тур
16 июля, воскресенье 01:00 Коринтианс 2:2 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2016
37 тур
27 ноября, воскресенье 02:00 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе
18 тур
4 августа, четверг 03:45 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Коринтианс
Бразилия. Серия А 2015
31 тур
18 октября, воскресенье 21:00 Атлетико Паранаэнсе 1:4 Коринтианс
12 тур
10 июля, пятница 01:30 Коринтианс 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Коринтианс
6 тур
22 мая, четверг 05:00 Коринтианс 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2013
27 тур
10 октября, четверг 04:50 Коринтианс 0:0 Атлетико Паранаэнсе
8 тур
21 июля, воскресенье 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Коринтианс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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