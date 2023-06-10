Гойас - Флуминенсе

|37 тур
|10 ноября, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|3:0
|Гойас
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:00
|Гойас
|2:3
|Флуминенсе
|37 тур
|10 ноября, четверг
|01:00
|Флуминенсе
|3:0
|Гойас
|18 тур
|21 июля, четверг
|01:00
|Гойас
|2:3
|Флуминенсе
|33 тур
|1 февраля, понедельник
|02:30
|Флуминенсе
|3:0
|Гойас
|14 тур
|8 октября, четверг
|02:30
|Гойас
|2:4
|Флуминенсе
|20 тур
|23 сентября, понедельник
|01:00
|Гойас
|3:0
|Флуминенсе
|1 тур
|29 апреля, понедельник
|01:00
|Флуминенсе
|0:1
|Гойас
|28 тур
|27 сентября, воскресенье
|00:30
|Флуминенсе
|2:0
|Гойас
|9 тур
|28 июня, воскресенье
|22:00
|Гойас
|1:2
|Флуминенсе
|32 тур
|2 ноября, воскресенье
|00:30
|Гойас
|0:2
|Флуминенсе
|13 тур
|4 августа, понедельник
|01:30
|Флуминенсе
|2:0
|Гойас
|24 тур
|29 сентября, воскресенье
|01:30
|Гойас
|1:2
|Флуминенсе
|5 тур
|10 июня, понедельник
|00:00
|Флуминенсе
|2:1
|Гойас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0