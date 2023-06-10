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Ботафого - Форталеза

10.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 10 тур Ботафого - Форталеза
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
25 тур
4 сентября, воскресенье 22:00 Форталеза 1:3 Ботафого
6 тур
16 мая, понедельник 00:00 Ботафого 3:1 Форталеза
Бразилия. Серия А 2020
22 тур
23 ноября, понедельник 00:15 Ботафого 1:2 Форталеза
3 тур
17 августа, понедельник 01:30 Форталеза 0:0 Ботафого
Бразилия. Серия А 2019
22 тур
1 октября, вторник 02:00 Форталеза 1:0 Ботафого
3 тур
5 мая, воскресенье 22:00 Ботафого 1:0 Форталеза
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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