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Крузейро - Атлетико Минейро

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 9 тур Крузейро - Атлетико Минейро
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2019
32 тур
10 ноября, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро
13 тур
5 августа, понедельник 01:00 Атлетико Минейро 2:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2018
25 тур
16 сентября, воскресенье 22:00 Крузейро 0:0 Атлетико Минейро
6 тур
19 мая, суббота 22:00 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро
Бразилия. Серия А 2017
30 тур
22 октября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:3 Атлетико Минейро
11 тур
2 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2016
26 тур
18 сентября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро
7 тур
12 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Минейро 2:3 Крузейро
Бразилия. Серия А 2015
25 тур
13 сентября, воскресенье 22:00 Крузейро 1:1 Атлетико Минейро
6 тур
7 июня, воскресенье 00:30 Атлетико Минейро 1:3 Крузейро
Бразилия. Серия А 2014
23 тур
21 сентября, воскресенье 23:00 Крузейро 2:3 Атлетико Минейро
4 тур
11 мая, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 2:1 Крузейро
Бразилия. Серия А 2013
28 тур
13 октября, воскресенье 23:00 Атлетико Минейро 1:0 Крузейро
9 тур
28 июля, воскресенье 00:00 Крузейро 4:1 Атлетико Минейро
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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