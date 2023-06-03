Палмейрас - Коритиба

|30 тур
|7 октября, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Коритиба
|11 тур
|13 июня, понедельник
|00:00
|Коритиба
|0:2
|Палмейрас
|30 тур
|7 октября, пятница
|01:00
|Палмейрас
|4:0
|Коритиба
|11 тур
|13 июня, понедельник
|00:00
|Коритиба
|0:2
|Палмейрас
|35 тур
|18 февраля, четверг
|01:30
|Коритиба
|1:0
|Палмейрас
|16 тур
|15 октября, четверг
|00:01
|Палмейрас
|1:3
|Коритиба
|24 тур
|19 сентября, вторник
|02:00
|Палмейрас
|1:0
|Коритиба
|5 тур
|8 июня, четверг
|01:30
|Коритиба
|1:0
|Палмейрас
|27 тур
|24 сентября, суббота
|22:00
|Палмейрас
|2:1
|Коритиба
|8 тур
|16 июня, четверг
|03:45
|Коритиба
|2:2
|Палмейрас
|37 тур
|29 ноября, воскресенье
|23:00
|Палмейрас
|0:2
|Коритиба
|18 тур
|13 августа, четверг
|01:30
|Коритиба
|2:1
|Палмейрас
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0