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Палмейрас - Коритиба

03.06.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 9 тур Палмейрас - Коритиба
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
30 тур
7 октября, пятница 01:00 Палмейрас 4:0 Коритиба
11 тур
13 июня, понедельник 00:00 Коритиба 0:2 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2020
35 тур
18 февраля, четверг 01:30 Коритиба 1:0 Палмейрас
16 тур
15 октября, четверг 00:01 Палмейрас 1:3 Коритиба
Бразилия. Серия А 2017
24 тур
19 сентября, вторник 02:00 Палмейрас 1:0 Коритиба
5 тур
8 июня, четверг 01:30 Коритиба 1:0 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2016
27 тур
24 сентября, суббота 22:00 Палмейрас 2:1 Коритиба
8 тур
16 июня, четверг 03:45 Коритиба 2:2 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2015
37 тур
29 ноября, воскресенье 23:00 Палмейрас 0:2 Коритиба
18 тур
13 августа, четверг 01:30 Коритиба 2:1 Палмейрас
Бразилия. Серия А 2014
36 тур
24 ноября, понедельник 00:30 Коритиба 2:0 Палмейрас
17 тур
24 августа, воскресенье 04:00 Палмейрас 1:0 Коритиба
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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