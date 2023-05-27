Атлетико Паранаэнсе - Гремио

|22 тур
|27 сентября, понедельник
|00:15
|Атлетико Паранаэнсе
|4:2
|Гремио
|3 тур
|13 июня, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|22 тур
|27 сентября, понедельник
|00:15
|Атлетико Паранаэнсе
|4:2
|Гремио
|3 тур
|13 июня, воскресенье
|22:00
|Гремио
|0:1
|Атлетико Паранаэнсе
|37 тур
|22 февраля, понедельник
|00:15
|Гремио
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|18 тур
|26 октября, понедельник
|00:15
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|Гремио
|35 тур
|28 ноября, четверг
|03:30
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Гремио
|16 тур
|24 августа, суббота
|23:00
|Гремио
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|21 тур
|26 августа, воскресенье
|01:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:1
|Гремио
|2 тур
|23 апреля, понедельник
|01:00
|Гремио
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|21 тур
|20 августа, воскресенье
|17:00
|Гремио
|0:0
|Атлетико Паранаэнсе
|2 тур
|21 мая, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|0:2
|Гремио
|30 тур
|14 октября, пятница
|03:00
|Гремио
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|22:00
|Атлетико Паранаэнсе
|2:0
|Гремио
|26 тур
|17 сентября, четверг
|03:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:2
|Гремио
|7 тур
|14 июня, воскресенье
|22:00
|Гремио
|2:1
|Атлетико Паранаэнсе
|20 тур
|11 сентября, четверг
|02:30
|Гремио
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|1 тур
|20 апреля, воскресенье
|23:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:0
|Гремио
|25 тур
|3 октября, четверг
|02:30
|Гремио
|1:0
|Атлетико Паранаэнсе
|6 тур
|7 июля, воскресенье
|00:00
|Атлетико Паранаэнсе
|1:1
|Гремио
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0