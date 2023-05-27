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Атлетико Паранаэнсе - Гремио

27.05.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 8 тур Атлетико Паранаэнсе - Гремио
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2021
22 тур
27 сентября, понедельник 00:15 Атлетико Паранаэнсе 4:2 Гремио
3 тур
13 июня, воскресенье 22:00 Гремио 0:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
37 тур
22 февраля, понедельник 00:15 Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе
18 тур
26 октября, понедельник 00:15 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
Бразилия. Серия А 2019
35 тур
28 ноября, четверг 03:30 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио
16 тур
24 августа, суббота 23:00 Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2018
21 тур
26 августа, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Гремио
2 тур
23 апреля, понедельник 01:00 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2017
21 тур
20 августа, воскресенье 17:00 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе
2 тур
21 мая, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:2 Гремио
Бразилия. Серия А 2016
30 тур
14 октября, пятница 03:00 Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе
11 тур
26 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2015
26 тур
17 сентября, четверг 03:00 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Гремио
7 тур
14 июня, воскресенье 22:00 Гремио 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2014
20 тур
11 сентября, четверг 02:30 Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе
1 тур
20 апреля, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Гремио
Бразилия. Серия А 2013
25 тур
3 октября, четверг 02:30 Гремио 1:0 Атлетико Паранаэнсе
6 тур
7 июля, воскресенье 00:00 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Гремио
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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