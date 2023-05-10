Крузейро - Флуминенсе

|24 тур
|10 октября, четверг
|03:30
|Крузейро
|0:0
|Флуминенсе
|5 тур
|19 мая, воскресенье
|00:01
|Флуминенсе
|4:1
|Крузейро
|24 тур
|10 октября, четверг
|03:30
|Крузейро
|0:0
|Флуминенсе
|5 тур
|19 мая, воскресенье
|00:01
|Флуминенсе
|4:1
|Крузейро
|21 тур
|26 августа, воскресенье
|03:00
|Крузейро
|2:1
|Флуминенсе
|2 тур
|22 апреля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|1:0
|Крузейро
|34 тур
|13 ноября, понедельник
|00:01
|Крузейро
|3:1
|Флуминенсе
|15 тур
|21 июля, пятница
|01:30
|Флуминенсе
|1:1
|Крузейро
|34 тур
|6 ноября, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|4:2
|Флуминенсе
|15 тур
|17 июля, воскресенье
|22:00
|Флуминенсе
|2:0
|Крузейро
|31 тур
|18 октября, воскресенье
|16:00
|Крузейро
|2:0
|Флуминенсе
|12 тур
|10 июля, пятница
|03:00
|Флуминенсе
|1:0
|Крузейро
|38 тур
|7 декабря, воскресенье
|22:00
|Крузейро
|2:1
|Флуминенсе
|19 тур
|7 сентября, воскресенье
|23:00
|Флуминенсе
|3:3
|Крузейро
|29 тур
|17 октября, четверг
|02:30
|Крузейро
|1:0
|Флуминенсе
|10 тур
|1 августа, четверг
|00:00
|Флуминенсе
|1:0
|Крузейро
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0