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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Палмейрас - Гремио
Палмейрас - Гремио: обзор матча 11 мая 2023
Палмейрас
11.05.2023, четверг, 03:30
Бразилия. Серия А, 5 тур
4 : 1
Завершен
Гремио
23'
Р. Вейга
56'
Р. Вейга (П)
68'
Майке
73'
Луан
45+2'
Бителло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Палмейрас - Гремио
88'
Замена
Г. Мартинс
️️️️
Т. Лусиано
Желтая карточка
Х. Пикерес
82'
Замена
Табата
️️️️
Дуду
80'
Замена
Б. Лопес
️️️️
Артур
80'
Замена
Фабиньо
️️️️
З. Рафаэль
77'
Замена
Р. Риос
️️️️
Рони
77'
Замена
Эндрик
️️️️
Р. Вейга
77'
75'
Замена
Натан
️️️️
Вина
75'
Замена
Зиньо
️️️️
Ф. Кристальдо
ГОЛ! 4:1!
Луан
Пас отдал
Р. Вейга
73'
ГОЛ! 3:1!
Майке
68'
61'
Желтая карточка
В. Каннеман
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Р. Вейга
56'
55'
Желтая карточка
Б. Алвес
51'
Желтая карточка
Г. Чапеко
45'
+2
ГОЛ! 1:1!
Бителло
Пас отдал
Ф. Кристальдо
29'
Желтая карточка
М. Вилласанти
Желтая карточка
З. Рафаэль
27'
ГОЛ! 1:0!
Р. Вейга
Пас отдал
Майке
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палмейрас
1
Вевертон
ВР
22
Хоакин Пикерес
ЛЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
13
Луан
ЦЗ
12
Майке
ПЗ
92
Дуду
ЛВ
33
Рони
ЛВ
25
Габриэль Менино
ЦП
93
Зе Рафаэль
ЦП
23
Рафаэль Вейга
АП
37
Артур
ПВ
Главный тренер
Абель Феррейра
Гремио
12
Габриэль Чапеко
ВР
6
Рейналдо
ЛЗ
25
Бруно Увини
ЦЗ
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
58
Томас Лусиано
ЦЗ
20
Матиас Вилласанти
ЦП
10
Бителло
ЦП
19
Франко Кристальдо
ЦП
29
Вина
АП
34
Бруно Алвес
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Палмейрас
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
5
Фабиньо
ЦП
10
Табата
ПВ
77
Брено Лопес
ПВ
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
2
Гарсия
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
5
Ричард Риос
ЦФ
9
Эндрик
ЦФ
Гремио
36
Ната
ЦЗ
6
Густаво Мартинс
ЦЗ
99
Зиньо
ЦП
17
Эвертон Галдино
ЦП
45
Мила
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
14
Натан
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Андре
ЦФ
4-2-3-1
1
Вевертон
22
Пикерес
15
Гомес
13
Луан
12
Майке
25
Менино
93
Зе Рафаэль
33
Рони
23
Вейга
37
Артур
92
Дуду
4-3-1-1
12
Чапеко
25
Увини
4
Каннеман
58
Лусиано
6
Рейналдо
20
Вилласанти
10
Бителло
19
Кристальдо
29
Вина
34
Алвес
93
Зе Рафаэль
5
Фабиньо
5
Фабиньо
93
Зе Рафаэль
92
Дуду
10
Табата
10
Табата
92
Дуду
37
Артур
77
Лопес
77
Лопес
37
Артур
33
Рони
5
Риос
5
Риос
33
Рони
23
Вейга
9
Эндрик
9
Эндрик
23
Вейга
58
Лусиано
6
Мартинс
6
Мартинс
58
Лусиано
19
Кристальдо
99
Зиньо
99
Зиньо
19
Кристальдо
29
Вина
14
Натан
14
Натан
29
Вина
Остались в запасе
Палмейрас
Гремио
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
36
Ната
ЦЗ
17
Эвертон Галдино
ЦП
45
Мила
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
9
Рафаэл Наварро
ЦФ
14
Марсело Ломба
ВР
12
Вандерлан
ЛЗ
5
Навес
ЦЗ
14
Джон Джон
ЦП
2
Гарсия
ЦФ
42
Хосе Мануэль Лопес
ЦФ
Остались в запасе
36
Ната
ЦЗ
17
Эвертон Галдино
ЦП
45
Мила
ЦП
16
Диого Барбоза
ЦФ
17
Густавиньо
ЦФ
31
Адриэл
ЦФ
16
Лукас Силва
ЦФ
7
Андре
ЦФ
Главный тренер
Абель Феррейра
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Палмейрас - Гремио
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Палмейрас
Кубок Либертадорес, Финал
Палмейрас
- : -
28.11.2026
Эстудиантес
Бразилия. Серия А, 37 тур
Шапекоэнсе
3 : 0
25.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Крузейро
2 : 1
19.11.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Палмейрас
6 : 1
06.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коринтианс
- : -
30.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
0 : 2
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Информация о матче
Стадион:
Эстадио Мунисипаль Пауло Машадо Де Карвальо
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Палмейрас
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«Зенит» может продать защитника за 10 миллионов
25 ноября
1
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20 ноября
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25 ноября
1
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