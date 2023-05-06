Сан-Паулу - Интернасьонал

|37 тур
|9 ноября, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|0:1
|Интернасьонал
|18 тур
|21 июля, четверг
|02:30
|Интернасьонал
|3:3
|Сан-Паулу
|37 тур
|9 ноября, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|0:1
|Интернасьонал
|18 тур
|21 июля, четверг
|02:30
|Интернасьонал
|3:3
|Сан-Паулу
|29 тур
|1 ноября, понедельник
|00:15
|Сан-Паулу
|1:0
|Интернасьонал
|10 тур
|8 июля, четверг
|03:30
|Интернасьонал
|0:2
|Сан-Паулу
|31 тур
|21 января, четверг
|03:30
|Сан-Паулу
|1:5
|Интернасьонал
|12 тур
|27 сентября, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|1:1
|Сан-Паулу
|37 тур
|5 декабря, четверг
|03:30
|Сан-Паулу
|2:1
|Интернасьонал
|18 тур
|8 сентября, воскресенье
|01:00
|Интернасьонал
|1:0
|Сан-Паулу
|29 тур
|14 октября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|3:1
|Сан-Паулу
|10 тур
|6 июня, среда
|03:30
|Сан-Паулу
|0:0
|Интернасьонал
|21 тур
|21 августа, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|1:1
|Сан-Паулу
|2 тур
|22 мая, воскресенье
|22:00
|Сан-Паулу
|1:2
|Интернасьонал
|23 тур
|6 сентября, воскресенье
|01:30
|Сан-Паулу
|2:0
|Интернасьонал
|4 тур
|31 мая, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|0:0
|Сан-Паулу
|35 тур
|13 ноября, четверг
|03:00
|Сан-Паулу
|1:1
|Интернасьонал
|16 тур
|21 августа, четверг
|05:00
|Интернасьонал
|0:1
|Сан-Паулу
|31 тур
|27 октября, воскресенье
|22:00
|Интернасьонал
|2:3
|Сан-Паулу
|12 тур
|25 июля, четверг
|00:00
|Сан-Паулу
|0:1
|Интернасьонал
|1/2 финала
ответный матч
|6 августа, пятница
|04:50
|Сан-Паулу
|2:1
|Интернасьонал
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Интернасьонал
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Фламенго
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Форталеза
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Гойас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Флуминенсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Гремио
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Коритиба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Ботафого
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Крузейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Васко да Гама
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Америка Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|Атлетико Пар
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Коринтианс
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Сантос
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Куяба
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Баия
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|17.
|Палмейрас
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|18.
|Сан-Паулу
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|19.
|Брагантино
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|20.
|Атлетико Минейро
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0