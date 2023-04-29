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Интернасьонал - Гойас

29.04.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 3 тур Интернасьонал - Гойас
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
31 тур
9 октября, воскресенье 17:00 Интернасьонал 4:2 Гойас
12 тур
16 июня, четверг 02:30 Гойас 1:2 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2020
29 тур
11 января, понедельник 00:15 Интернасьонал 1:0 Гойас
10 тур
14 сентября, понедельник 00:00 Гойас 1:0 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2019
35 тур
28 ноября, четверг 01:30 Интернасьонал 1:2 Гойас
16 тур
25 августа, воскресенье 22:00 Гойас 2:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2015
33 тур
2 ноября, понедельник 00:30 Гойас 2:1 Интернасьонал
14 тур
19 июля, воскресенье 00:30 Интернасьонал 2:1 Гойас
Бразилия. Серия А 2014
34 тур
16 ноября, воскресенье 22:00 Интернасьонал 1:0 Гойас
15 тур
17 августа, воскресенье 01:30 Гойас 0:1 Интернасьонал
Бразилия. Серия А 2013
35 тур
18 ноября, понедельник 01:30 Гойас 3:1 Интернасьонал
16 тур
26 августа, понедельник 00:00 Интернасьонал 3:3 Гойас
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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