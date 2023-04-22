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Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе

22.04.2023, Суббота, 00:00 мск Бразилия. Серия А, 2 тур Флуминенсе - Атлетико Паранаэнсе
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Матч еще не начался
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Матч еще не начался
Бразилия. Серия А 2022
25 тур
4 сентября, воскресенье 01:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Флуминенсе
6 тур
15 мая, воскресенье 03:00 Флуминенсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2021
27 тур
17 октября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
8 тур
30 июня, среда 22:00 Флуминенсе 1:4 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2020
24 тур
6 декабря, воскресенье 01:00 Флуминенсе 3:1 Атлетико Паранаэнсе
5 тур
22 августа, суббота 22:00 Атлетико Паранаэнсе 0:1 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2019
26 тур
18 октября, пятница 03:00 Флуминенсе 1:2 Атлетико Паранаэнсе
7 тур
2 июня, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2018
25 тур
16 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе
6 тур
21 мая, понедельник 01:00 Флуминенсе 2:0 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2017
24 тур
17 сентября, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 3:1 Флуминенсе
5 тур
7 июня, среда 02:00 Флуминенсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А 2016
35 тур
15 ноября, вторник 22:00 Флуминенсе 1:1 Атлетико Паранаэнсе
16 тур
24 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2015
32 тур
24 октября, суббота 22:00 Флуминенсе 0:1 Атлетико Паранаэнсе
13 тур
12 июля, воскресенье 22:00 Атлетико Паранаэнсе 1:2 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2014
31 тур
25 октября, суббота 22:20 Флуминенсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе
12 тур
27 июля, воскресенье 23:00 Атлетико Паранаэнсе 0:3 Флуминенсе
Бразилия. Серия А 2013
20 тур
12 сентября, четверг 02:30 Атлетико Паранаэнсе 1:1 Флуминенсе
1 тур
27 мая, понедельник 00:00 Флуминенсе 2:1 Атлетико Паранаэнсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Интернасьонал 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Фламенго 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Форталеза 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Гойас 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Флуминенсе 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Гремио 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Коритиба 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Ботафого 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Крузейро 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Васко да Гама 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Америка Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
12. Атлетико Пар 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Коринтианс 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Сантос 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Куяба 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Баия 0 0 0 0 0:0 0 0
17. Палмейрас 0 0 0 0 0:0 0 0
18. Сан-Паулу 0 0 0 0 0:0 0 0
19. Брагантино 0 0 0 0 0:0 0 0
20. Атлетико Минейро 0 0 0 0 0:0 0 0
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