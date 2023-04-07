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Расписание матчей
Россия. МФЛ
Нижний Новгород (мол) - Сочи (мол)
Нижний Новгород (мол) - Сочи (мол): обзор матча 07 апреля 2023
Нижний Новгород (мол)
07.04.2023, пятница, 13:00
Россия. МФЛ, группа B, 4 тур
0 : 1
Завершен
Сочи (мол)
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Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Динамо Мх (мол)
0 : 0
20.11.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 1
06.11.2026
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Урал (мол)
1 : 0
30.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Нижний Новгород (мол)
1 : 2
23.10.2026
Зенит (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Краснодар (мол)
5 : 0
16.10.2026
Нижний Новгород (мол)
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 30 тур
Сочи (мол)
1 : 1
21.11.2025
Нижний Новгород (мол)
Россия. МФЛ, 29 тур
Локомотив (мол)
2 : 1
07.11.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 28 тур
Сочи (мол)
1 : 3
31.10.2025
Рубин (мол)
Россия. МФЛ, 27 тур
Кр. Советов (мол)
1 : 1
24.10.2025
Сочи (мол)
Россия. МФЛ, 26 тур
Сочи (мол)
1 : 3
17.10.2025
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Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
2
Экс-игрок молодежки «Пари НН» рассказал, сколько зарабатывал на договорняках
2025.01.07 15:30
1
Игрок, пожизненно отстраненный за договорняки, рассказал о бонусах за пенальти и удаления
2025.01.07 14:18
1
Отстраненный пожизненно российский футболист рассказал об ощущениях от сдачи матчей
2025.01.07 12:58
1
«Пари НН» отреагировал на дисквалификации игроков молодежной команды за договорняки
2024.12.27 21:30
2
В КДК объяснили разницу в сроках наказаний за договорняки для игроков молодежки «Пари НН»
2024.12.27 16:19
2
Владелец «Сочи» Ротенберг прокомментировал новость об увольнении Гаранина
2022.11.02 16:51
2
Мелкадзе провел юбилейный матч в РПЛ
2022.09.10 00:08
Кокорин в экипировке «Сочи» смотрит матч с «Ахматом» вместе с Глушаковым
2020.02.14 17:49
12
Блогер Ковальчук назначен помощником главного тренера «молодежки» «Сочи»
2019.12.13 18:56
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