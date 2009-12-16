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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Вердер
Атлетик - Вердер: обзор матча 16 декабря 2009
Атлетик
16.12.2009, среда, 23:05
Лига Европы, группа L, 6 тур
0 : 3
Завершен
Вердер
13'
К. Писарро
20'
Налдо
37'
М. Розенберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Вердер
Желтая карточка
Д. Йенсен
Желтая карточка
И. Перес
Замена
М. Марин
️️️️
М. Озил
Замена
И. Перес
️️️️
Ф. Йесте
Замена
П. Нимайер
️️️️
Т. Фрингс
Замена
У. Алмейда
️️️️
К. Писарро
Замена
Д. Лопес
️️️️
Г. Токеро
Замена
Х. Эчеберриа
️️️️
И. Де Серио
ГОЛ! 0:3!
М. Розенберг
20'
ГОЛ! 0:2!
Налдо
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Писарро
11'
Желтая карточка
М. Розенберг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Йон Ортенече
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
45
Фернандо Аморебиета
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
33
Франсиско Йесте
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Иньиго Де Серио
ЦФ
23
Гаиcка Токеро
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Вердер
1
Тим Визе
ВР
8
Петри Пасанен
ЛЗ
4
Пер Мертезакер
ЦЗ
27
Налдо
ЦЗ
4
Себастьян Предль
ЦЗ
0
Торстен Фрингс
ОП
6
Тим Боровски
ЦП
7
Даниэль Йенсен
ЦП
10
Месут Озил
АП
9
Маркус Розенберг
ЦФ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Атлетик
0
Армандо
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
21
Иньиго Перес
ЦП
27
Давид Лопес
ПП
0
Хосеба Эчеберриа
ЦФ
Вердер
1
Себастьян Милиц
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
22
Марко Марин
АП
18
Петер Нимайер
ПП
9
Угу Алмейда
ЦФ
9
Марсело Морено
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Ирайсос
18
Ортенече
45
Аморебиета
3
Этчейта
12
Сан Хосе
88
Мартинес
14
Сусаета
33
Йесте
10
Муньяин
23
Токеро
14
Де Серио
4-1-2-1-2
1
Визе
4
Мертезакер
27
Налдо
4
Предль
8
Пасанен
0
Фрингс
6
Боровски
7
Йенсен
10
Озил
14
Писарро
9
Розенберг
33
Йесте
21
Перес
21
Перес
33
Йесте
23
Токеро
27
Лопес
27
Лопес
23
Токеро
14
Де Серио
0
Эчеберриа
0
Эчеберриа
14
Де Серио
10
Озил
22
Марин
22
Марин
10
Озил
0
Фрингс
18
Нимайер
18
Нимайер
0
Фрингс
14
Писарро
9
Алмейда
9
Алмейда
14
Писарро
Остались в запасе
Атлетик
Вердер
0
Армандо
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Главный тренер
Хоакин Капаррос
1
Себастьян Милиц
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Томас Шааф
Остались в запасе
0
Армандо
ВР
22
Хонас Рамальо
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
11
Игор Габилондо
ЛП
Остались в запасе
1
Себастьян Милиц
ВР
14
Аарон Хант
ЦП
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Хоакин Капаррос
Главный тренер
Томас Шааф
Статистика матча Атлетик - Вердер
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Вердер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
- : -
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 6 тур
Вердер
2 : 2
17.10.2026
Падерборн
Информация о матче
Главный судья:
Серж Гюмьенни
(Синт-Труйден)
Стадион:
Сан Мамес
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