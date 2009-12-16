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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Спарта - Копенгаген
Спарта - Копенгаген: обзор матча 16 декабря 2009
Спарта
16.12.2009, среда, 23:05
Лига Европы, группа K, 6 тур
0 : 3
Завершен
Копенгаген
22'
Д. Н'Дойе
30'
Д. Н'Дойе
55'
Й. Гронкьяер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спарта - Копенгаген
Замена
Аилтон
️️️️
Й. Гронкьяер
Замена
Т. Делэни
️️️️
Х. Норрегаард
Замена
Л. Сьонко
️️️️
М. Вингаард
Желтая карточка
Д. Н'Дойе
Замена
М. Жироуш
️️️️
В. Бони
Вторая желтая
М. Памич
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Й. Гронкьяер
Замена
В. Кадлец
️️️️
К. Вацек
Желтая карточка
М. Памич
ГОЛ! 0:2!
Д. Н'Дойе
Желтая карточка
О. Кушнир
ГОЛ! 0:1!
Д. Н'Дойе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
29
Яромир Блажек
ВР
3
Мануэл Памич
ЛЗ
4
Никлас Хохенедер
ЦЗ
3
Ондрей Кушнир
ПЗ
10
Игор Жофчак
ЛП
7
Камил Вацек
ЦП
9
Мартин Земан
ЦФ
20
Любош Гушек
ЦФ
2
Вильфрид Бони
ЦФ
16
Ян Голенда
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Хованек
Копенгаген
1
Йохан Виланд
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
0
Ульрик Лаурсен
ЦЗ
15
Микаэль Антонссон
ЦЗ
3
Зденек Поспех
ПЗ
10
Йеспер Гронкьяер
ЛП
10
Мартин Вингаард
ЛП
4
Хьялте Норрегаард
ЦП
13
Атиба Хатчинсон
ЦП
6
Вилльям Квист
ЦП
14
Даме Н'Дойе
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Спарта
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
17
Иржи Кладрубски
ОП
2
Денис Ковба
ЦП
10
Мартин Жироуш
ЦФ
77
Вацлав Кадлец
ЦФ
Копенгаген
1
Йеспер Кристиансен
ВР
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
31
Томас Кристенсен
ЦП
7
Либор Сьонко
ПП
9
Аилтон
ЦФ
3-2-4
29
Блажек
3
Памич
4
Хохенедер
3
Кушнир
10
Жофчак
7
Вацек
9
Земан
16
Голенда
2
Бони
20
Гушек
4-5-1
1
Виланд
3
Поспех
0
Лаурсен
15
Антонссон
17
Вендт
10
Гронкьяер
4
Норрегаард
13
Хатчинсон
6
Квист
10
Вингаард
14
Н'Дойе
2
Бони
10
Жироуш
10
Жироуш
2
Бони
17
Кладрубски
17
Кладрубски
7
Вацек
77
Кадлец
77
Кадлец
7
Вацек
4
Норрегаард
27
Делэни
27
Делэни
4
Норрегаард
10
Вингаард
7
Сьонко
7
Сьонко
10
Вингаард
10
Гронкьяер
9
Аилтон
9
Аилтон
10
Гронкьяер
Остались в запасе
Спарта
Копенгаген
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
2
Денис Ковба
ЦП
Главный тренер
Йозеф Хованек
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
25
Занка
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
1
Матуш Козачик
ВР
2
Лукаш Гейда
ЦЗ
10
Любош Калоуда
ЛП
2
Денис Ковба
ЦП
Остались в запасе
0
Никлас Йенсен
ЦЗ
1
Йеспер Кристиансен
ВР
25
Занка
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦП
Главный тренер
Йозеф Хованек
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Спарта - Копенгаген
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Спарта
- : -
22.11.2026
Слован
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Виктория
1 : 1
08.11.2026
Спарта
Лига Европы, 4 тур
Спарта
1 : 3
05.11.2026
Борнмут
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Спарта
5 : 1
25.10.2026
Словацко
Лига Европы, 3 тур
Олимпиакос
1 : 0
22.10.2026
Спарта
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
- : -
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Лига конференций, 2 тур
Црвена Звезда
2 : 2
22.10.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
Дженерали Арена
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