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Сивасспор - Фиорентина

16.03.2023, Четверг, 20:45 мск Сивас, стадион Сивас 4 Эйлюл Лига конференций, 1/8 финала , ответный матч Сивасспор - Фиорентина
Первый матч: 0 - 1
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Матч начнется в 20:45 мск
П1
5.6
Х
3.95
П2
1.6
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Матч начнется в 20:45 мск
Лига конференций (2022/2023)
1/8 финала
первый матч		 9 марта, четверг 23:00 Фиорентина 1:0 Сивасспор
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