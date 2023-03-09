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Фиорентина - Сивасспор

09.03.2023, Четверг, 23:00 мск Флоренция, стадион Артемио Франки Лига конференций, 1/8 финала , первый матч Фиорентина - Сивасспор
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