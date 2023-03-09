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Гент - Истанбул Башакшехир

09.03.2023, Четверг, 23:00 мск Гент, стадион Геламко Арена Лига конференций, 1/8 финала , первый матч Гент - Истанбул Башакшехир
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