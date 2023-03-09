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Рома - Реал Сосьедад

09.03.2023, Четверг, 20:45 мск Рим, стадион Олимпико Трансляция: Матч! Футбол 1 Лига Европы, 1/8 финала , первый матч Рома - Реал Сосьедад
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