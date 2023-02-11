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Реал - Аль-Хиляль

11.02.2023, Суббота, 22:00 мск Рабат, стадион Принц Мулай Абдалла Трансляция: Матч ТВ Клубный чемпионат мира, Финал Реал - Аль-Хиляль
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