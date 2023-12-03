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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Русенборг
Викинг - Русенборг: обзор матча 03 декабря 2023
Викинг
03.12.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
1 : 6
Завершен
Русенборг
71'
З. Трипич (П)
27'
И. Снаэр Торвальдссон
47'
А. Нильсен Перейра
59'
И. Снаэр Торвальдссон
90+7'
Р. Видесхейм-Пауль
90+10'
С. Нипан
90+10'
С. Нипан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Русенборг
90'
+10
ГОЛ! 1:6!
С. Нипан
Пас отдал
А. Хансен
90'
+10
ГОЛ! 1:5!
С. Нипан
Пас отдал
А. Хансен
90'
+7
ГОЛ! 1:4!
Р. Видесхейм-Пауль
Пас отдал
О. Скарсем
Желтая карточка
Ш. Паттинама
90'
+6
Желтая карточка
З. Трипич
90'
+3
Желтая карточка
С. Лангас
90'
81'
Замена
Р. Видесхейм-Пауль
️️️️
И. Снаэр Торвальдссон
81'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
А. Нильсен Перейра
Желтая карточка
Д. Белл
80'
Замена
С. Свендсен
️️️️
С. Аукленд
78'
Замена
Д. Белл
️️️️
Х. Хауген
73'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
З. Трипич
71'
68'
Замена
А. Хансен
️️️️
Д. Нельсон
67'
Вторая желтая
С. Тангвик
59'
ГОЛ! 0:3!
И. Снаэр Торвальдссон
Пас отдал
Д. Нельсон
57'
Желтая карточка
С. Тангвик
47'
ГОЛ! 0:2!
А. Нильсен Перейра
Пас отдал
Д. Нельсон
46'
Замена
H. Rosten
️️️️
Т. Беркеейет
Замена
Л. Салвесен
️️️️
Я. де Ланлай
46'
Замена
Х. Танген
️️️️
П. Язбек
46'
Замена
Ш. Паттинама
️️️️
J. Urbančič
46'
Желтая карточка
S. Adegbenro
45'
+4
45'
+2
Желтая карточка
С. Вяяняйнен
29'
Замена
С. Нипан
️️️️
Л. Корник
27'
ГОЛ! 0:1!
И. Снаэр Торвальдссон
Пас отдал
О. Скарсем
2'
Желтая карточка
Л. Корник
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
10
Златко Трипич
(К)
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
24
Samuel Adegbenro
ЦФ
8
Сондре Аукленд
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
18
Адам Андерссон
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
(К)
ОП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
2
Лео Корник
ПВ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Джо Белл
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Русенборг
46
Simen Havig
ВР
1
Андре Хансен
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
4-4-2
1
Гуннарссон
3
3
Веватне
44
Диоп
2
Хауген
10
Трипич
8
Язбек
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
8
Аукленд
24
3-1-4-2
12
Тангвик
4
18
Андерссон
19
Перейра
10
Селнаэс
77
Скарсем
8
Беркеейет
10
Торвальдссон
6
Вяяняйнен
2
Корник
26
Нельсон
3
20
Паттинама
20
Паттинама
3
2
Хауген
8
Белл
8
Белл
2
Хауген
8
Язбек
27
Танген
27
Танген
8
Язбек
11
де Ланлай
15
Салвесен
15
Салвесен
11
де Ланлай
8
Аукленд
7
Свендсен
7
Свендсен
8
Аукленд
26
Нельсон
1
Хансен
1
Хансен
26
Нельсон
8
Беркеейет
24
24
8
Беркеейет
19
Перейра
7
Хенриксен
7
Хенриксен
19
Перейра
2
Корник
41
Нипан
41
Нипан
2
Корник
10
Торвальдссон
19
Видесхейм-Пауль
19
Видесхейм-Пауль
10
Торвальдссон
Остались в запасе
Викинг
Русенборг
1
Арилд Остбю
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
46
Simen Havig
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
6
Сондре Лангас
ЦП
Остались в запасе
46
Simen Havig
ВР
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Викинг - Русенборг
5
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
Главный судья:
Kai Erik Steen, Norway
Стадион:
SR-Bank Arena, Stavanger
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