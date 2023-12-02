Введите ваш ник на сайте

Викинг - Русенборг

02.12.2023, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Викинг - Русенборг
...
Матч начнется в 19:00 мск
...
Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
1 тур
10 апреля, понедельник 15:30 Русенборг Викинг
Норвегия. Элитсериен 2022
21 тур
4 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 4:1 Викинг
12 тур
3 июля, воскресенье 21:00 Викинг 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
17 тур
29 августа, воскресенье 19:00 Викинг 2:1 Русенборг
2 тур
13 мая, четверг 21:00 Русенборг 5:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2020
24 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 3:0 Русенборг
11 тур
30 июля, четверг 21:30 Русенборг 3:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2019
29 тур
24 ноября, воскресенье 20:00 Викинг 2:2 Русенборг
15 тур
13 июля, суббота 16:30 Русенборг 5:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
29 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Русенборг 2:0 Викинг
4 тур
17 апреля, понедельник 21:00 Викинг 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
18 тур
11 августа, четверг 20:00 Викинг 0:2 Русенборг
7 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Русенборг 4:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 2:0 Викинг
4 тур
25 апреля, суббота 19:00 Викинг 1:4 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 20:00 Викинг 1:2 Русенборг
1 тур
29 марта, суббота 21:00 Русенборг 2:2 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 