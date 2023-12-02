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Буде-Глимт - Сарпсборг 08

02.12.2023, Суббота, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 30 тур Буде-Глимт - Сарпсборг 08
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
1 тур
10 апреля, понедельник 18:00 Сарпсборг 08 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2022
18 тур
12 августа, пятница 20:00 Сарпсборг 08 1:4 Буде-Глимт
13 тур
9 июля, суббота 17:00 Буде-Глимт 4:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2021
22 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Буде-Глимт 2:1 Сарпсборг 08
13 тур
17 июля, суббота 21:00 Сарпсборг 08 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2020
16 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:3 Буде-Глимт
4 тур
28 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
18 тур
19 августа, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 1:1 Буде-Глимт
4 тур
22 апреля, понедельник 19:00 Буде-Глимт 1:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
21 тур
2 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Сарпсборг 08
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 0:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:2 Буде-Глимт
8 тур
2 мая, понедельник 20:00 Буде-Глимт 0:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
22 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Сарпсборг 08
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
17 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 3:4 Сарпсборг 08
14 тур
6 июля, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 2:1 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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