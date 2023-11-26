Тромсе - Хаугесунд

|8 тур
|29 мая, понедельник
|18:00
|Хаугесунд
|Тромсе
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Тромсе
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:1
|Хаугесунд
|21 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|2:0
|Хаугесунд
|11 тур
|4 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|3:0
|Тромсе
|20 тур
|1 сентября, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|2:2
|Хаугесунд
|15 тур
|14 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|5:1
|Тромсе
|17 тур
|5 августа, воскресенье
|19:00
|Тромсе
|1:2
|Хаугесунд
|12 тур
|27 мая, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|1:0
|Тромсе
|29 тур
|19 ноября, воскресенье
|20:00
|Тромсе
|2:0
|Хаугесунд
|15 тур
|2 июля, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:0
|Тромсе
|20 тур
|14 августа, воскресенье
|19:00
|Хаугесунд
|2:1
|Тромсе
|15 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Тромсе
|2:2
|Хаугесунд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0