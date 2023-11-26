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Стабек - Сандефьорд

26.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Стабек - Сандефьорд
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
13 тур
9 июля, воскресенье 18:00 Сандефьорд Стабек
Норвегия. Элитсериен 2021
20 тур
26 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:3 Стабек
14 тур
4 июля, воскресенье 16:00 Стабек 0:2 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2020
24 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Сандефьорд 0:0 Стабек
3 тур
24 июня, среда 19:00 Стабек 2:0 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2018
21 тур
1 сентября, суббота 19:00 Стабек 3:3 Сандефьорд
4 тур
8 апреля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
18 тур
6 августа, воскресенье 19:00 Стабек 1:3 Сандефьорд
15 тур
2 июля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
21 тур
22 августа, суббота 19:00 Сандефьорд 2:4 Стабек
8 тур
13 мая, среда 19:00 Стабек 4:0 Сандефьорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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