Сарпсборг 08 - Мольде

|15 тур
|22 июля, суббота
|19:00
|Мольде
|Сарпсборг 08
|15 тур
|22 июля, суббота
|19:00
|Мольде
|Сарпсборг 08
|20 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Мольде
|4:1
|Сарпсборг 08
|8 тур
|26 мая, четверг
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Мольде
|11 тур
|4 июля, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Мольде
|16 тур
|16 июня, среда
|19:00
|Мольде
|4:1
|Сарпсборг 08
|30 тур
|19 декабря, суббота
|17:30
|Мольде
|5:0
|Сарпсборг 08
|14 тур
|15 августа, суббота
|17:00
|Сарпсборг 08
|2:1
|Мольде
|1 тур
|31 марта, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Мольде
|26 тур
|20 октября, суббота
|16:30
|Мольде
|2:2
|Сарпсборг 08
|8 тур
|7 мая, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Мольде
|30 тур
|26 ноября, воскресенье
|20:00
|Мольде
|2:2
|Сарпсборг 08
|12 тур
|4 июня, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Мольде
|17 тур
|23 июля, суббота
|19:00
|Мольде
|0:1
|Сарпсборг 08
|7 тур
|24 апреля, воскресенье
|16:30
|Сарпсборг 08
|4:0
|Мольде
|20 тур
|15 августа, суббота
|16:30
|Мольде
|0:0
|Сарпсборг 08
|15 тур
|3 июля, пятница
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:4
|Мольде
|20 тур
|17 августа, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|0:2
|Мольде
|4 тур
|21 апреля, понедельник
|20:00
|Мольде
|5:1
|Сарпсборг 08
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0