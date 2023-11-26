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Лиллестрем - Одд

26.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Лиллестрем - Одд
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
6 тур
12 мая, пятница 20:00 Одд Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2022
28 тур
30 октября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:2 Одд
14 тур
17 июля, воскресенье 19:00 Одд 1:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2021
22 тур
18 сентября, суббота 19:00 Одд 2:3 Лиллестрем
5 тур
27 мая, четверг 19:00 Лиллестрем 1:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
3 августа, суббота 19:00 Одд 2:1 Лиллестрем
9 тур
19 мая, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:3 Одд
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 19:00 Одд 3:1 Лиллестрем
13 тур
10 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:0 Одд
Норвегия. Элитсериен 2017
26 тур
23 октября, понедельник 20:00 Одд 1:0 Лиллестрем
7 тур
8 мая, понедельник 20:00 Лиллестрем 0:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 2:4 Одд
7 тур
24 апреля, воскресенье 19:00 Одд 1:3 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Одд 5:0 Лиллестрем
14 тур
28 июня, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:1 Одд
Норвегия. Элитсериен 2014
24 тур
21 сентября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 2:0 Одд
8 тур
11 мая, воскресенье 17:30 Одд 0:2 Лиллестрем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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