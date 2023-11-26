Лиллестрем - Одд

|6 тур
|12 мая, пятница
|20:00
|Одд
|Лиллестрем
|6 тур
|12 мая, пятница
|20:00
|Одд
|Лиллестрем
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Одд
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:2
|Лиллестрем
|22 тур
|18 сентября, суббота
|19:00
|Одд
|2:3
|Лиллестрем
|5 тур
|27 мая, четверг
|19:00
|Лиллестрем
|1:0
|Одд
|16 тур
|3 августа, суббота
|19:00
|Одд
|2:1
|Лиллестрем
|9 тур
|19 мая, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:3
|Одд
|16 тур
|8 июля, воскресенье
|19:00
|Одд
|3:1
|Лиллестрем
|13 тур
|10 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:0
|Одд
|26 тур
|23 октября, понедельник
|20:00
|Одд
|1:0
|Лиллестрем
|7 тур
|8 мая, понедельник
|20:00
|Лиллестрем
|0:1
|Одд
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|2:4
|Одд
|7 тур
|24 апреля, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:3
|Лиллестрем
|30 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Одд
|5:0
|Лиллестрем
|14 тур
|28 июня, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:1
|Одд
|24 тур
|21 сентября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|2:0
|Одд
|8 тур
|11 мая, воскресенье
|17:30
|Одд
|0:2
|Лиллестрем
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0