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Бранн - Буде-Глимт

26.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Бранн - Буде-Глимт
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
4 тур
29 апреля, суббота 19:00 Буде-Глимт Бранн
Норвегия. Элитсериен 2021
29 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:2 Бранн
4 тур
24 мая, понедельник 19:00 Бранн 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Бранн 1:3 Буде-Глимт
6 тур
5 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 5:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
28 октября, понедельник 21:00 Бранн 1:1 Буде-Глимт
9 тур
19 мая, воскресенье 21:00 Буде-Глимт 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2018
16 тур
8 июля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:2 Бранн
2 тур
18 марта, воскресенье 20:00 Бранн 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
24 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 1:3 Бранн
4 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Бранн 1:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
26 октября, воскресенье 22:00 Буде-Глимт 2:1 Бранн
9 тур
16 мая, пятница 20:00 Бранн 1:2 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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