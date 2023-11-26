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Олесунн - Викинг

26.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 29 тур Олесунн - Викинг
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
15 тур
24 июля, понедельник 20:00 Викинг Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2022
24 тур
2 октября, воскресенье 18:00 Олесунн 2:1 Викинг
2 тур
10 апреля, воскресенье 21:00 Викинг 1:0 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2020
18 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 5:2 Олесунн
13 тур
9 августа, воскресенье 19:00 Олесунн 2:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
19 тур
13 августа, воскресенье 19:00 Олесунн 1:1 Викинг
9 тур
16 мая, вторник 19:00 Викинг 1:2 Олесунн
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
21 октября, пятница 20:00 Викинг 2:3 Олесунн
5 тур
17 апреля, воскресенье 19:00 Олесунн 1:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2015
16 тур
11 июля, суббота 16:30 Викинг 4:1 Олесунн
10 тур
25 мая, понедельник 19:00 Олесунн 0:4 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2014
28 тур
26 октября, воскресенье 20:00 Викинг 1:2 Олесунн
6 тур
1 мая, четверг 17:30 Олесунн 1:2 Викинг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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