Олесунн - Викинг

|15 тур
|24 июля, понедельник
|20:00
|Викинг
|Олесунн
|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Олесунн
|2:1
|Викинг
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|21:00
|Викинг
|1:0
|Олесунн
|18 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|5:2
|Олесунн
|13 тур
|9 августа, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|2:2
|Викинг
|19 тур
|13 августа, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:1
|Викинг
|9 тур
|16 мая, вторник
|19:00
|Викинг
|1:2
|Олесунн
|28 тур
|21 октября, пятница
|20:00
|Викинг
|2:3
|Олесунн
|5 тур
|17 апреля, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:2
|Викинг
|16 тур
|11 июля, суббота
|16:30
|Викинг
|4:1
|Олесунн
|10 тур
|25 мая, понедельник
|19:00
|Олесунн
|0:4
|Викинг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0