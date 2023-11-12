Сандефьорд - Русенборг

|3 тур
|23 апреля, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Сандефьорд
|3 тур
|23 апреля, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Сандефьорд
|18 тур
|12 августа, пятница
|20:00
|Сандефьорд
|2:5
|Русенборг
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Русенборг
|3:0
|Сандефьорд
|23 тур
|24 октября, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|4:1
|Сандефьорд
|5 тур
|27 мая, четверг
|19:00
|Сандефьорд
|1:2
|Русенборг
|30 тур
|22 декабря, вторник
|20:00
|Сандефьорд
|0:0
|Русенборг
|9 тур
|19 июля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:1
|Сандефьорд
|25 тур
|7 октября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Сандефьорд
|15 тур
|1 июля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|0:1
|Русенборг
|16 тур
|8 июля, суббота
|16:30
|Русенборг
|5:1
|Сандефьорд
|2 тур
|5 апреля, среда
|20:00
|Сандефьорд
|0:3
|Русенборг
|17 тур
|26 июля, воскресенье
|21:00
|Сандефьорд
|1:2
|Русенборг
|9 тур
|16 мая, суббота
|19:00
|Русенборг
|5:1
|Сандефьорд
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0