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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Олесунн
Буде-Глимт - Олесунн: обзор матча 12 ноября 2023
Буде-Глимт
12.11.2023, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
1 : 0
Завершен
Олесунн
37'
Н. Хопланд (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Олесунн
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
Б. Вембангомо
87'
Замена
Т. Гулликсен
️️️️
А. Пеллегрино
87'
Замена
А. Серенсен
️️️️
Ф. Бьоркан
87'
82'
Замена
T. Akino Murray
️️️️
Й. Китолано
Замена
О. Капскармо
️️️️
Ф. Мумбанья
74'
Замена
С. Серли
️️️️
Н. Цугель
74'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Н. Хопланд
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
44
Магнус Брендбо
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
5
Брайс Вембангомо
ПЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
18
Бреде Матиас Мое
(К)
ЦП
11
Нино Цугель
ПВ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Олесунн
1
Стен Грютебуст
(К)
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
16
Henrik Melland
ЦП
33
Кристоффер Эдемарксбаккен
ПВ
19
Moctar Diop
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Буде-Глимт
3
Адам Серенсен
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
22
Даниэл Басси
ПВ
9
Оскар Капскармо
ЦФ
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
5
Давид Феллман
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
3-1-3-2-1
44
Брендбо
15
Бьоркан
4
Бьортуфт
5
Вембангомо
7
Берг
11
Гренбек
14
Салтнес
18
Мое
90
Пеллегрино
11
Цугель
29
Мумбанья
3-3-1-3
1
Грютебуст
23
27
Хопланд
25
Китолано
28
Диоп
6
16
33
Эдемарксбаккен
8
22
19
15
Бьоркан
3
Серенсен
3
Серенсен
15
Бьоркан
5
Вембангомо
20
Сьоволд
20
Сьоволд
5
Вембангомо
90
Пеллегрино
8
Гулликсен
8
Гулликсен
90
Пеллегрино
11
Цугель
10
Серли
10
Серли
11
Цугель
29
Мумбанья
9
Капскармо
9
Капскармо
29
Мумбанья
25
Китолано
2
2
25
Китолано
Остались в запасе
Буде-Глимт
Олесунн
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Michael Lansing
ВР
5
Давид Феллман
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Остались в запасе
2
Мариус Лоде
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
5
Давид Феллман
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
20
Исаак Атанга
ПВ
18
Martin Ramsland
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Статистика матча Буде-Глимт - Олесунн
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Главный судья:
Steinar Hauge, Norway
Стадион:
Аспмюра
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