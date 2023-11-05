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Стабек - Буде-Глимт

05.11.2023, Воскресенье, 19:00 мск Норвегия. Элитсериен, 27 тур Стабек - Буде-Глимт
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Матч начнется в 19:00 мск
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Матч начнется в 19:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
2 тур
16 апреля, воскресенье 18:00 Буде-Глимт Стабек
Норвегия. Элитсериен 2021
21 тур
3 октября, воскресенье 19:00 Стабек 0:3 Буде-Глимт
12 тур
27 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 4:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2020
28 тур
6 декабря, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 5:2 Стабек
11 тур
30 июля, четверг 19:00 Стабек 2:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2019
21 тур
15 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:3 Стабек
5 тур
28 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 2:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
27 тур
28 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Стабек
13 тур
10 июня, воскресенье 19:00 Стабек 0:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2016
25 тур
26 сентября, понедельник 20:00 Стабек 1:0 Буде-Глимт
3 тур
3 апреля, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
30 тур
8 ноября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 6:1 Стабек
12 тур
7 июня, воскресенье 19:00 Стабек 3:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2014
26 тур
5 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:1 Стабек
5 тур
27 апреля, воскресенье 20:00 Стабек 2:1 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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