Стабек - Буде-Глимт

|2 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Стабек
|2 тур
|16 апреля, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|Стабек
|21 тур
|3 октября, воскресенье
|19:00
|Стабек
|0:3
|Буде-Глимт
|12 тур
|27 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|4:1
|Стабек
|28 тур
|6 декабря, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|5:2
|Стабек
|11 тур
|30 июля, четверг
|19:00
|Стабек
|2:2
|Буде-Глимт
|21 тур
|15 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:3
|Стабек
|5 тур
|28 апреля, воскресенье
|19:00
|Стабек
|2:0
|Буде-Глимт
|27 тур
|28 октября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Стабек
|13 тур
|10 июня, воскресенье
|19:00
|Стабек
|0:0
|Буде-Глимт
|25 тур
|26 сентября, понедельник
|20:00
|Стабек
|1:0
|Буде-Глимт
|3 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|3:1
|Стабек
|30 тур
|8 ноября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|6:1
|Стабек
|12 тур
|7 июня, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:2
|Буде-Глимт
|26 тур
|5 октября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Стабек
|5 тур
|27 апреля, воскресенье
|20:00
|Стабек
|2:1
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0