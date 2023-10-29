Введите ваш ник на сайте

Стремсгодсет - Викинг

29.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Стремсгодсет - Викинг
...
Матч начнется в 18:00 мск
...
Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
5 тур
7 мая, воскресенье 18:00 Викинг Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2022
9 тур
28 мая, суббота 19:00 Стремсгодсет 3:2 Викинг
18 тур
12 мая, четверг 20:00 Викинг 0:0 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2021
25 тур
17 октября, воскресенье 18:00 Стремсгодсет 0:1 Викинг
12 тур
10 июля, суббота 19:00 Викинг 1:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2020
20 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Стремсгодсет
15 тур
22 августа, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2019
18 тур
18 августа, воскресенье 21:00 Викинг 4:0 Стремсгодсет
7 тур
13 мая, понедельник 20:00 Стремсгодсет 0:0 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 19:00 Викинг 0:1 Стремсгодсет
11 тур
29 мая, понедельник 20:00 Стремсгодсет 4:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
14 октября, пятница 20:00 Стремсгодсет 1:1 Викинг
15 тур
9 июля, суббота 16:30 Викинг 0:1 Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
18 сентября, пятница 20:00 Викинг 1:1 Стремсгодсет
15 тур
5 июля, воскресенье 16:30 Стремсгодсет 4:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
27 сентября, суббота 20:00 Стремсгодсет 2:1 Викинг
2 тур
4 апреля, пятница 21:00 Викинг 0:0 Стремсгодсет
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 