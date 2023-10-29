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Сандефьорд - Бранн

29.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 26 тур Сандефьорд - Бранн
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
5 тур
8 мая, понедельник 20:00 Бранн Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2021
27 тур
21 ноября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 2:2 Бранн
15 тур
15 августа, воскресенье 21:00 Бранн 3:2 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2020
23 тур
1 ноября, воскресенье 20:00 Сандефьорд 3:3 Бранн
7 тур
12 июля, воскресенье 21:30 Бранн 3:1 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
23 сентября, воскресенье 19:00 Бранн 1:1 Сандефьорд
7 тур
29 апреля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2017
22 тур
17 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 0:1 Бранн
9 тур
16 мая, вторник 19:00 Бранн 5:0 Сандефьорд
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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