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Викинг - Тромсе

22.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Викинг - Тромсе
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
3 тур
23 апреля, воскресенье 18:00 Тромсе Викинг
Норвегия. Элитсериен 2022
23 тур
18 сентября, воскресенье 19:00 Викинг 2:2 Тромсе
7 тур
22 мая, воскресенье 19:00 Тромсе 1:1 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2021
30 тур
12 декабря, воскресенье 19:00 Тромсе 0:2 Викинг
3 тур
16 мая, воскресенье 16:00 Викинг 0:1 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2019
25 тур
20 октября, воскресенье 19:00 Викинг 2:1 Тромсе
2 тур
7 апреля, воскресенье 19:00 Тромсе 0:2 Викинг
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Тромсе 3:0 Викинг
2 тур
6 апреля, четверг 20:00 Викинг 1:2 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2016
21 тур
21 августа, воскресенье 21:00 Тромсе 2:1 Викинг
9 тур
7 мая, суббота 16:30 Викинг 2:0 Тромсе
Норвегия. Элитсериен 2015
27 тур
18 октября, воскресенье 21:00 Тромсе 3:1 Викинг
2 тур
12 апреля, воскресенье 19:00 Викинг 3:1 Тромсе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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