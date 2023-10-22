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Русенборг - Стабек

22.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Русенборг - Стабек
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
10 тур
11 июня, воскресенье 18:00 Стабек Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
29 тур
5 декабря, воскресенье 19:00 Стабек 1:3 Русенборг
6 тур
30 мая, воскресенье 19:00 Русенборг 4:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2020
16 тур
30 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 2:2 Стабек
6 тур
5 июля, воскресенье 21:30 Стабек 0:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2019
19 тур
24 августа, суббота 19:00 Русенборг 3:2 Стабек
3 тур
14 апреля, воскресенье 19:00 Стабек 3:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Русенборг 1:1 Стабек
9 тур
13 мая, воскресенье 21:00 Стабек 0:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
27 тур
29 октября, воскресенье 20:00 Русенборг 0:0 Стабек
8 тур
13 мая, суббота 17:00 Стабек 0:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
23 тур
11 сентября, воскресенье 19:00 Стабек 0:2 Русенборг
9 тур
8 мая, воскресенье 19:00 Русенборг 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
23 тур
13 сентября, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Стабек
10 тур
25 мая, понедельник 19:00 Стабек 2:3 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
18 тур
3 августа, воскресенье 21:00 Стабек 4:1 Русенборг
9 тур
16 мая, пятница 21:00 Русенборг 1:3 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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