Русенборг - Стабек

|10 тур
|11 июня, воскресенье
|18:00
|Стабек
|Русенборг
|29 тур
|5 декабря, воскресенье
|19:00
|Стабек
|1:3
|Русенборг
|6 тур
|30 мая, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|4:2
|Стабек
|16 тур
|30 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:2
|Стабек
|6 тур
|5 июля, воскресенье
|21:30
|Стабек
|0:3
|Русенборг
|19 тур
|24 августа, суббота
|19:00
|Русенборг
|3:2
|Стабек
|3 тур
|14 апреля, воскресенье
|19:00
|Стабек
|3:1
|Русенборг
|18 тур
|12 августа, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:1
|Стабек
|9 тур
|13 мая, воскресенье
|21:00
|Стабек
|0:1
|Русенборг
|27 тур
|29 октября, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|0:0
|Стабек
|8 тур
|13 мая, суббота
|17:00
|Стабек
|0:0
|Русенборг
|23 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Стабек
|0:2
|Русенборг
|9 тур
|8 мая, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|3:1
|Стабек
|23 тур
|13 сентября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:0
|Стабек
|10 тур
|25 мая, понедельник
|19:00
|Стабек
|2:3
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0