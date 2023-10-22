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Лиллестрем - Волеренга

22.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Лиллестрем - Волеренга
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
4 тур
1 мая, понедельник 19:00 Волеренга Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2022
21 тур
4 сентября, воскресенье 21:00 Волеренга 3:1 Лиллестрем
8 тур
25 мая, среда 21:00 Лиллестрем 2:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2021
26 тур
7 ноября, воскресенье 21:00 Лиллестрем 0:0 Волеренга
12 тур
11 июля, воскресенье 16:30 Волеренга 2:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2019
26 тур
26 октября, суббота 17:00 Лиллестрем 0:0 Волеренга
10 тур
25 мая, суббота 19:00 Волеренга 0:3 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2018
21 тур
2 сентября, воскресенье 21:00 Лиллестрем 0:1 Волеренга
12 тур
26 мая, суббота 18:00 Волеренга 1:0 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
20 тур
19 августа, суббота 19:00 Лиллестрем 2:1 Волеренга
14 тур
24 июня, суббота 19:00 Волеренга 3:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Волеренга 1:1 Лиллестрем
8 тур
30 апреля, суббота 16:30 Лиллестрем 2:0 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2015
17 тур
27 июля, понедельник 20:00 Волеренга 2:0 Лиллестрем
6 тур
3 мая, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:1 Волеренга
Норвегия. Элитсериен 2014
20 тур
17 августа, воскресенье 21:00 Лиллестрем 2:1 Волеренга
10 тур
19 мая, понедельник 20:00 Волеренга 2:2 Лиллестрем
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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