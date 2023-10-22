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Бранн - Мольде

22.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Бранн - Мольде
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
13 тур
9 июля, воскресенье 20:15 Мольде Бранн
Норвегия. Элитсериен 2021
28 тур
28 ноября, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Мольде
3 тур
16 мая, воскресенье 21:00 Мольде 4:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2020
20 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Бранн 1:2 Мольде
13 тур
10 августа, понедельник 21:30 Мольде 1:2 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2019
24 тур
6 октября, воскресенье 21:00 Бранн 0:0 Мольде
13 тур
30 июня, воскресенье 21:00 Мольде 1:1 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2018
18 тур
12 августа, воскресенье 19:00 Мольде 5:1 Бранн
15 тур
1 июля, воскресенье 19:00 Бранн 0:4 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2017
25 тур
15 октября, воскресенье 21:00 Мольде 1:0 Бранн
8 тур
13 мая, суббота 21:00 Бранн 4:1 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2016
28 тур
22 октября, суббота 19:00 Бранн 2:1 Мольде
12 тур
21 мая, суббота 19:00 Мольде 2:0 Бранн
Норвегия. Элитсериен 2014
22 тур
31 августа, воскресенье 21:00 Бранн 0:1 Мольде
12 тур
9 июня, понедельник 20:00 Мольде 4:2 Бранн
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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