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Буде-Глимт - Сандефьорд

22.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 25 тур Буде-Глимт - Сандефьорд
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
15 тур
23 июля, воскресенье 18:00 Сандефьорд Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2022
25 тур
9 октября, воскресенье 18:00 Буде-Глимт 4:1 Сандефьорд
2 тур
10 апреля, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2021
25 тур
31 октября, воскресенье 20:00 Буде-Глимт 1:0 Сандефьорд
10 тур
30 июня, среда 19:00 Сандефьорд 1:0 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2020
20 тур
4 октября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:1 Сандефьорд
14 тур
16 августа, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:2 Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен 2018
22 тур
16 сентября, воскресенье 19:00 Сандефьорд 1:1 Буде-Глимт
14 тур
24 июня, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 1:1 Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен 2015
24 тур
20 сентября, воскресенье 19:00 Буде-Глимт 2:1 Сандефьорд
1 тур
6 апреля, понедельник 19:00 Сандефьорд 3:1 Буде-Глимт
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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