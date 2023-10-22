Буде-Глимт - Сандефьорд

|15 тур
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|Буде-Глимт
|15 тур
|23 июля, воскресенье
|18:00
|Сандефьорд
|Буде-Глимт
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Буде-Глимт
|4:1
|Сандефьорд
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:2
|Буде-Глимт
|25 тур
|31 октября, воскресенье
|20:00
|Буде-Глимт
|1:0
|Сандефьорд
|10 тур
|30 июня, среда
|19:00
|Сандефьорд
|1:0
|Буде-Глимт
|20 тур
|4 октября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Сандефьорд
|14 тур
|16 августа, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:2
|Буде-Глимт
|22 тур
|16 сентября, воскресенье
|19:00
|Сандефьорд
|1:1
|Буде-Глимт
|14 тур
|24 июня, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|1:1
|Сандефьорд
|24 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Буде-Глимт
|2:1
|Сандефьорд
|1 тур
|6 апреля, понедельник
|19:00
|Сандефьорд
|3:1
|Буде-Глимт
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0