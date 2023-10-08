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Стабек - Лиллестрем

08.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 24 тур Стабек - Лиллестрем
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Матч начнется в 18:00 мск
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Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
9 тур
4 июня, воскресенье 18:00 Лиллестрем Стабек
Норвегия. Элитсериен 2021
24 тур
27 октября, среда 19:00 Лиллестрем 3:0 Стабек
1 тур
21 июля, среда 20:00 Стабек 2:3 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2019
28 тур
10 ноября, воскресенье 20:00 Лиллестрем 1:3 Стабек
1 тур
1 апреля, понедельник 20:00 Стабек 1:1 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2018
24 тур
30 сентября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 3:2 Стабек
7 тур
30 апреля, понедельник 20:00 Стабек 3:2 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2017
17 тур
15 июля, суббота 19:00 Лиллестрем 2:2 Стабек
12 тур
3 июня, суббота 19:00 Стабек 2:4 Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен 2016
26 тур
1 октября, суббота 16:30 Стабек 1:2 Лиллестрем
15 тур
10 июля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 1:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2015
20 тур
16 августа, воскресенье 21:00 Стабек 3:2 Лиллестрем
4 тур
26 апреля, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:2 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
25 тур
28 сентября, воскресенье 17:30 Стабек 2:0 Лиллестрем
11 тур
24 мая, суббота 17:30 Лиллестрем 5:1 Стабек
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
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