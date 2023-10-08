Стабек - Лиллестрем

|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Лиллестрем
|Стабек
|9 тур
|4 июня, воскресенье
|18:00
|Лиллестрем
|Стабек
|24 тур
|27 октября, среда
|19:00
|Лиллестрем
|3:0
|Стабек
|1 тур
|21 июля, среда
|20:00
|Стабек
|2:3
|Лиллестрем
|28 тур
|10 ноября, воскресенье
|20:00
|Лиллестрем
|1:3
|Стабек
|1 тур
|1 апреля, понедельник
|20:00
|Стабек
|1:1
|Лиллестрем
|24 тур
|30 сентября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|3:2
|Стабек
|7 тур
|30 апреля, понедельник
|20:00
|Стабек
|3:2
|Лиллестрем
|17 тур
|15 июля, суббота
|19:00
|Лиллестрем
|2:2
|Стабек
|12 тур
|3 июня, суббота
|19:00
|Стабек
|2:4
|Лиллестрем
|26 тур
|1 октября, суббота
|16:30
|Стабек
|1:2
|Лиллестрем
|15 тур
|10 июля, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|1:2
|Стабек
|20 тур
|16 августа, воскресенье
|21:00
|Стабек
|3:2
|Лиллестрем
|4 тур
|26 апреля, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Стабек
|25 тур
|28 сентября, воскресенье
|17:30
|Стабек
|2:0
|Лиллестрем
|11 тур
|24 мая, суббота
|17:30
|Лиллестрем
|5:1
|Стабек
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0