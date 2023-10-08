Сарпсборг 08 - Русенборг

|11 тур
|25 июня, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Сарпсборг 08
|11 тур
|25 июня, воскресенье
|18:00
|Русенборг
|Сарпсборг 08
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|2:3
|Сарпсборг 08
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Русенборг
|19 тур
|19 сентября, воскресенье
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:3
|Русенборг
|8 тур
|20 июня, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|0:1
|Сарпсборг 08
|22 тур
|25 октября, воскресенье
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Русенборг
|13 тур
|9 августа, воскресенье
|21:30
|Русенборг
|5:1
|Сарпсборг 08
|16 тур
|3 августа, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Русенборг
|6 тур
|5 мая, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|1:0
|Сарпсборг 08
|23 тур
|23 сентября, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:1
|Сарпсборг 08
|1 тур
|11 марта, воскресенье
|22:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Русенборг
|24 тур
|1 октября, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|1:1
|Сарпсборг 08
|6 тур
|1 мая, понедельник
|20:00
|Сарпсборг 08
|1:2
|Русенборг
|27 тур
|15 октября, суббота
|19:00
|Сарпсборг 08
|2:2
|Русенборг
|15 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Русенборг
|5:2
|Сарпсборг 08
|18 тур
|2 августа, воскресенье
|21:00
|Русенборг
|3:2
|Сарпсборг 08
|13 тур
|21 июня, воскресенье
|21:00
|Сарпсборг 08
|0:2
|Русенборг
|21 тур
|24 августа, воскресенье
|20:00
|Русенборг
|2:0
|Сарпсборг 08
|10 тур
|19 мая, понедельник
|21:00
|Сарпсборг 08
|1:1
|Русенборг
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Буде-Глимт
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|2.
|Олесунн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|3.
|Сандефьорд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|4.
|Викинг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|5.
|Русенборг
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|6.
|Хаугесунд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|7.
|Стабек
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|8.
|Одд
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|9.
|Мольде
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|10.
|Сарпсборг 08
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|11.
|Волеренга
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|12.
|ХамКам
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|13.
|Стремсгодсет
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|14.
|Бранн
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|15.
|Лиллестрем
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0
|16.
|Тромсе
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|0