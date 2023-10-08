Введите ваш ник на сайте

Сарпсборг 08 - Русенборг

08.10.2023, Воскресенье, 18:00 мск Норвегия. Элитсериен, 24 тур Сарпсборг 08 - Русенборг
...
Матч начнется в 18:00 мск
...
Матч начнется в 18:00 мск
Норвегия. Элитсериен 2023
11 тур
25 июня, воскресенье 18:00 Русенборг Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2022
30 тур
13 ноября, воскресенье 19:00 Русенборг 2:3 Сарпсборг 08
3 тур
18 апреля, понедельник 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2021
19 тур
19 сентября, воскресенье 19:00 Сарпсборг 08 1:3 Русенборг
8 тур
20 июня, воскресенье 19:00 Русенборг 0:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2020
22 тур
25 октября, воскресенье 20:00 Сарпсборг 08 1:2 Русенборг
13 тур
9 августа, воскресенье 21:30 Русенборг 5:1 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2019
16 тур
3 августа, суббота 19:00 Сарпсборг 08 1:1 Русенборг
6 тур
5 мая, воскресенье 21:00 Русенборг 1:0 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2018
23 тур
23 сентября, воскресенье 21:00 Русенборг 3:1 Сарпсборг 08
1 тур
11 марта, воскресенье 22:00 Сарпсборг 08 1:0 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2017
24 тур
1 октября, воскресенье 21:00 Русенборг 1:1 Сарпсборг 08
6 тур
1 мая, понедельник 20:00 Сарпсборг 08 1:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2016
27 тур
15 октября, суббота 19:00 Сарпсборг 08 2:2 Русенборг
15 тур
9 июля, суббота 19:00 Русенборг 5:2 Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен 2015
18 тур
2 августа, воскресенье 21:00 Русенборг 3:2 Сарпсборг 08
13 тур
21 июня, воскресенье 21:00 Сарпсборг 08 0:2 Русенборг
Норвегия. Элитсериен 2014
21 тур
24 августа, воскресенье 20:00 Русенборг 2:0 Сарпсборг 08
10 тур
19 мая, понедельник 21:00 Сарпсборг 08 1:1 Русенборг
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Буде-Глимт 0 0 0 0 0:0 0 0
2. Олесунн 0 0 0 0 0:0 0 0
3. Сандефьорд 0 0 0 0 0:0 0 0
4. Викинг 0 0 0 0 0:0 0 0
5. Русенборг 0 0 0 0 0:0 0 0
6. Хаугесунд 0 0 0 0 0:0 0 0
7. Стабек 0 0 0 0 0:0 0 0
8. Одд 0 0 0 0 0:0 0 0
9. Мольде 0 0 0 0 0:0 0 0
10. Сарпсборг 08 0 0 0 0 0:0 0 0
11. Волеренга 0 0 0 0 0:0 0 0
12. ХамКам 0 0 0 0 0:0 0 0
13. Стремсгодсет 0 0 0 0 0:0 0 0
14. Бранн 0 0 0 0 0:0 0 0
15. Лиллестрем 0 0 0 0 0:0 0 0
16. Тромсе 0 0 0 0 0:0 0 0
...
  • Читайте нас: 